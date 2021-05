Vodafone: le offerte del mese di maggio fino a 100GB in 4.5G

Tra gli obiettivi principali di Vodafone non c’è solo quello di riuscire a migliorare le reti, ma anche di recuperare gli utenti. Gli ultimi mesi infatti hanno consentito agli altri gestori di portare via al noto provider anglosassone una minima parte del pubblico.

Tale motivazione ha spinto dunque Vodafone a provare il tutto per tutto per recuperare subito quei pochi utenti persi. Pertanto ecco tornare in gioco tre promozioni di altissimo livello ma con prezzi ribassati.

Vodafone: nuove offerte pronte per il pubblico, ecco cosa contengono

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited