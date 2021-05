Samsung ha un sacco di smartphone interessanti in arrivo, tra cui il Galaxy Z Flip 3, il Galaxy Z Fold 3 ed il Galaxy S21 FE. Se vi state chiedendo quando potremo vedere questi device sul mercato, purtroppo ho una brutta notizia per voi. Al momento la società non ha rilasciato un data di lancio ufficiale per questi device, ma una nuova fuga di notizie potrebbe offrire alcuni indizi per tutti e tre questi smartphone in arrivo.

Un rapporto da ITHome, un outlet cinese, afferma che Z Flip 3, Z Fold 3 e S21 FE saranno tutti presentati ufficialmente ad agosto. Il Samsung Galaxy S21 è stato lanciato a gennaio, un mese prima rispetto agli smartphone della serie S. Ciò ha reso piuttosto complicata la previsione sulla roadmap 2021 di Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 in arrivo – forse – ad agosto 2021

In precedenza, una perdita particolarmente dettagliata ha indicato la data di lancio del Galaxy S21 FE il 19 agosto, ma la stessa perdita non ha menzionato il Galaxy Z Flip 3 o il Galaxy Z Fold 3. Il Galaxy S20 FE è stato rilasciato nell’ottobre 2020, mentre la versione 5G del Galaxy Z Flip è stata rilasciata a luglio 2020. Il Galaxy Z Fold 2, invece, è stato rilasciato ad agosto 2020. Dunque, il Fold 3 potrebbe arrivare – come da previsione – ad agosto 2021.

La maggior parte delle voci precedenti suggerisce che il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Fold 3 saranno rilasciati insieme. È anche plausibile che il Galaxy S21 FE venga rilasciato insieme a questi due smartphone. Con il supporto dello stilo che potrebbe arrivare su almeno un device pieghevole, lo Z Flip 3 o lo Z Fold 3 di Samsung potrebbero essere i sostituti della serie Galaxy Note 21.

Tutti questi indizi ci portano a pensare che ci sarà un lancio ad agosto e che potremo vedere questi tre device molto presto. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale dell’evento.