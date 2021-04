Samsung ha in programma di rilasciare una versione piú economica della sua ultima linea di smartphone, i Galaxy S21 “Fan Edition”. Il noto leaker OnLeaks ha pubblicato un presunto rendering del nuovo device in versione FE. I rendering mostrano uno smartphone quasi uguale al Galaxy S21 standard, con una piccola eccezione.

L’alloggiamento per i tre sensori della fotocamera posteriore dello smartphone è stato integrato nel pannello posteriore dello smartphone, a differenza del Galaxy S21 dove l’alloggiamento é stato progettato per integrarsi con le linee del device. Oltre questo, il rendering del Galaxy S21 FE mostra uno smartphone uguale all’S21.

Samsung Galaxy S21 FE potrebbe arrivare a fine agosto

Tuttavia, sembra che le dimensioni della versione FE saranno un pó piú grandi del normale S21; parliamo di 155,7 x 74,5 x 7,9 mm con un display da 6,4 pollici ed una fotocamera frontale inserita in un foro sul display. Come il Galaxy S20 FE, l’S21 FE dovrebbe avere una struttura in metallo ma con materiali per il corpo in plastica per mantenere il prezzo basso.

Ci aspettiamo anche che il Galaxy S21 FE arrivi con un display Super AMOLED con risoluzione FHD+ da 6,5 pollici e supporto HDR 10+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La societá potrebbe scegliere di utilizzare il nuovo chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 888, per i modelli 5G ed il suo Exynos 2100 per i modelli 4G.

Samsung potrebbe mostrare lo smartphone all’evento “FE Unleashed” il 19 agosto. Naturalmente, i piani della data di rilascio possono cambiare. Se invece la data rimarrá questa, dovremo aspettare solo pochi mesi prima che il Galaxy S21 FE venga annunciato ufficialmente. Dovremo anche aspettare per vedere se Samsung utilizzerá gli stessi dettagli sulla nuova versione del S21 FE, come design, colori ed un prezzo basso.