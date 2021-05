Le grandi tariffe di Iliad continuano anche in questa primavera, con la conferma della Flash 100. I clienti che decidono di sottoscrivere questa iniziativa avranno a loro disposizione soglie di consumo illimitate (con 100 Giga per la connessione internet) e un costo base ridotto di 9,99 euro.

Iliad, le possibili strategie per un addio alle reti 3G in Italia

La Flash 100 di Iliad prevede un ulteriore ed importante vantaggio con 5G. Le connessioni internet ad alta velocità saranno completamente a costo zero per tutti gli abbonati di Iliad che attivano questa tariffa con 100 Giga.

Già durante le ultime settimane, la sperimentazione del 5G è iniziativa in gran parte del territorio italiano. La tecnologia di Iliad è già presente in almeno venti città italiane e le prospettive per il futuro sono molto interessanti. L’obiettivo entro il 2022 è quello di estendere il 5G in gran parte della nazione.

La presenza del 5G porterà ad ogni modo ad una serie di cambiamenti per altre tecnologie. Una delle possibili novità è il processo di dismissione per le linee 3G. Anche Iliad, infatti, sta valutando la possibilità di eliminare in via definitiva le reti internet di vecchia generazione.

L’idea del gestore francese nasce da una speculare iniziativa di TIM e Vodafone, dove il processo di dismissione del 3G è già una realtà. L’addio al 3G di Iliad è cosa certa ma i tempi non saranno certo brevi. Dato che ancora oggi, il provider non garantisce la copertura omogenea del territorio italiano, il processo non partirà prima del prossimo 2022.