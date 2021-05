La nuova campagna promozionale di Euronics fa letteralmente sognare gli utenti, rappresentando la migliore occasione per raggiungere l’acquisto di un buonissimo numero di prodotti, spendendo sempre meno.

Il risparmio è cosa fatta, anche se purtroppo si è costretti a sottostare ad una limitazione importante, gli acquisti non potranno essere completati ovunque in Italia, bensì solamente presso determinati punti vendita, in particolar modo i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non online o altrove. Le scorte, indipendentemente dalla piccola limitazione, non rappresentano un problema, ed allo stesso modo sarà possibile affidarsi alla rateizzazione a Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente.

Euronics: le occasioni sono da non perdere

Osservando da vicino il volantino Euronics notiamo prima di tutto la presenza di alcuni sconti importanti sui dispositivi Apple, come iPhone 12 e iPhone 11, proposti all’acquisto a prezzi leggermente più bassi del normale. Le versioni no brand da 128GB di memoria interna, potranno infatti essere acquistate con un esborso finale di 879 e 729 euro.

Gli utenti che invece vorranno virare verso il mondo Android, potranno affidarsi a diversi modelli legati alla fascia intermedia della telefonia, qui infatti spazieranno tra Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A32, Galaxy A72 o anche un buonissimo Xiaomi Mi 11 Lite, sempre spendendo meno di 500 euro.

Le altre proposte del volantino Euronics sono raccolte per voi direttamente nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica da sfogliare per ricevere tutte le informazioni del caso.