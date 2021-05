eSIM: per il mese di Maggio sono arrivate offerte esclusive, ecco le promo

Innanzitutto, ancor prima di cominciare, sottolineamo il significato di eSIM. Di cosa stiamo parlando? Le eSIM sono la versione digitale delle classiche SIM fisiche dunque anche queste sono dotate di numero telefonico, un codice ICCID che le distingue e un codice PIN e PUK per la sicurezza. In questo modo però si risparmia sui costi e i tempi di consegna, in quanto vengono scaricate direttamente sullo smartphone. Non tutti i dispositivi però supportano la nuova frontiera. Noi vi sveleremo i modelli i vari piani telefonici associati alle schede.

eSIM: i modelli compatibili

Tim

Tim è associabile a tutte le sue offerte. La si può acquistare però solo in negozio. Il costo dell’eSIM con la compagnia è di 10 euro mentre quello per il cambio carta è di 15 euro.

WindTre

WindTre invece è compatibile solo con i piani pre-pagati consumer e micro-business (partita IVA). Anche in questo caso è possibile acquistarle in negozio e il costo della smart card è di 10 euro, Per l’attivazione sono invece richiesti 15 euro. Gli smartphone che permettono di avere eSIM in questo caso sono:

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 Mini

Apple iPhone Xs

Apple iPhone Xs Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone SE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy ZFlip

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note20 4G

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Google Pixel 3

Google Pixel XL

Google Pixel 3a XL

Motorola Razr 5G

Motorola Razr

Vodafone

Infine Vodafone permette l’utilizzo delle eSIM solo se associato a uno smartwatch cellular. L’offerta eSIM di Vodafone è chiamata OneNumber e costa 5 euro al mese e deve essere abbinata a un piano di telefonia mobile per lo smartphone.

I modelli di smartwatch acquistabili con l’operatore britannico sono:

Watch Series SE + Cellular 40mm – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Watch Series SE + Cellular 44mm – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 39,99 euro di anticipo

Watch Series 6 GPS + Cellular 40mm – a partire da 21,99 euro al mese per 24 rate più 19,99 euro di anticipo

Watch Series 6 GPS + Cellular 44mm – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Questi solo solo alcuni dei tanti esempi. Tornate a trovarci per saperne di più sulle altre compagnie!