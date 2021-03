L’operatore Vodafone Italia, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronta a lanciare le eSIM in Italia. Questo secondo i rumors è quanto starebbe per accadere, probabilmente a breve, nei negozi del gestore in rosso.

Secondo i dati raccolti dai colleghi di DDAY, infatti, le eSIM del gestore sono ora in consegna presso i punti vendita Vodafone proprio in questi giorni. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone: stanno per arrivare le eSIM a solo 1 euro

Le nuove eSIM dell’operatore rosso hanno una confezione totalmente plastic-free e saranno vendute ad 1 euro, sia ai nuovi clienti, sia ai clienti che richiederanno una versione digitale della propria SIM. Le eSIM di Vodafone saranno probabilmente vendute anche online, al cliente basterebbe recapitare un QR Code direttamente via mail da scansionare per abbinare la SIM allo smartphone.

La buona notizia, oltre al prezzo, riguarda anche il cambio di smartphone: le eSIM di Vodafone potranno essere associate a vari dispositivi (uno alla volta) senza cambiare QR code e senza costi aggiuntivi per ogni cambio. Al momento non è ancora noto quando sarà aperta la commercializzazione delle eSIM Vodafone, e non ci sono comunicazioni ufficiali dal gestore in merito, ma i tempi sembrano essere maturi e la vendita potrebbe iniziare a brevissimo.

Come appena anticipato l’operatore non ha ancora fornito una data ufficiale del lancio delle nuove eSIM. Molto probabilmente lo farà qualche giorno prima. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli, noi ovviamente vi terremo informati come sempre.