È importante sapere che la tecnologia è assolutamente importante per combattere il Covid. Infatti, la soluzione data driven di Object Detection Analytics (ODA) sviluppata da Iconsulting, prima azienda di consulenza italiana che incentra il suo focus solo sulla creazione di valore strategico partendo dai dati, in collaborazione con Amazon Web Services (AWS), ha consentito al centro privato ambulatoriale, specialistico e diagnostico CeMeDi di Torino di andare a monitorare in una maniera nettamente più efficace gli ambienti di lavoro e degli spazi comuni.

Covid: l’intelligenza artificiale può essere fondamentale contro la pandemia

Questo nuovo sistema di controllo, anche mediante l’analisi costante delle immagini che provengono dalle webcam e l’invio di segnali in temo reale, permette di conoscere il numero di persone che è presente all’interno dei locali e capire se il distanziamento che c’è è sufficiente al fine di evitare il contagio e verifica anche l’utilizzo dei dispositivi di pronta protezione.

Analytics e Intelligenza Artificiale diventano in questo modo dei veri e propri alleati per vincere la lotta contro il coronavirus. Queste tecnologia di cui vi stiamo parlando non sono certamente nuove in questo settore: infatti, le suddette vengono usare per rilevare in automatico delle rotture ossee, anomalie cellulari e presenza dello stesso Covid-19. Tuttavia, oggi l’uso più frequente è quello per controllare effettivamente la diffusione del Covid nei luoghi al chiuso.

