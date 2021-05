CoopVoce: tre offerte EVO disponibili a partire da 4 euro al mese

CoopVoce è una di quelle realtà molto sottovalutata in passato ma che oggi sta tornando utile a moltissime persone. Coloro che hanno valutato numerosi provider per poi scegliere sempre gli stessi, ovvero i più famosi, possono ora essere coscienti del fatto che ci sono tante soluzioni interessanti anche tra i gestori virtuali.

Non ci sono dubbi al momento che uno dei più importanti nonché affidabili secondo il parere del pubblico sia proprio CoopVoce. Bastano pochi euro per avere una delle offerte del provider, il quale non riserverebbe alcuna brutta sorpresa in corso d’opera. Alcune indagini hanno infatti verificato il parere degli utenti che è sembrato abbastanza uniforme nel dire di aver sottoscritto un’offerta molto affidabile. Sarà anche questo il caso visto che le nuove promozioni della linea EVO sono state riconfermate anche per questo mese di maggio ufficialmente. I prezzi e i contenuti restano uguali.

CoopVoce: nuove offerte disponibili per gli utenti che cercano un nuovo gestore a poco prezzo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS