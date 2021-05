CoopVoce: tre promozioni mobili esclusive a partire da soli 4,50 euro

CoopVoce sta pian piano mettendo in chiaro qual è il suo ruolo all’interno del panorama della telefonia mobile. Quest’ultimo, che si divide in due branche, con una che riguarda i gestori virtuali, sta infatti accogliendo una sana sfida tra i vari gestori ogni giorno.

Il noto provider che già dal 2007 riesce ad operare in tale ambito, è riuscito finalmente a trovare la quadratura del cerchio. Le sue offerte migliori sono infatti disponibili per pochi euro mensili, cosa che in realtà accadeva anche qualche anno fa. Ad oggi però c’è una differenza sostanziale: ogni offerta permette di avere molti più contenuti rispetto al passato. Questo è ciò che gli utenti si auspicavano, al fine di valutare con più serenità un passaggio a CoopVoce. L’ennesima dimostrazione arriva da parte delle nuove offerte mobili della famiglia EVO, disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di tre promozioni.

CoopVoce. tre nuove offerte della linea EVO sono ora disponibili, ecco i dettagli

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS