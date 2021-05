Il volantino Carrefour riesce a sconfiggere le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una serie di offerte da non perdere assolutamente di vista, sempre nell’ottica di raggiungere il miglior risparmio possibile.

Tutti i migliori sconti di Carrefour sono disponibili in esclusiva nei punti vendita fisici, ricordate sempre che non sarà possibile raggiungere gli stessi prezzi collegandosi al sito ufficiale o recandosi presso altre location. Le scorte non sono limitate, di conseguenza sarà possibile acceder ai prodotti anche negli ultimi giorni di validità della campagna.

Carrefour: quanti sono gli sconti del momento

All’interno del volantino Carrefour è possibile scovare un discreto quantitativo di sconti, dai prezzi finali complessivamente abbastanza interessanti. Se stavate cercando dei top di gamma, sappiate che siete nel posto sbagliato, qui troverete prodotti in vendita a non più di 299 euro, dotati ad ogni modo di discrete prestazioni generali.

Nello specifico i modelli da non perdere di vista riguardano Samsung Galaxy A12, Oppo A53s e TCL 10 se, tutti distribuiti in versione no brand, e la possibilità di ricevere anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

In ultimo, segnaliamo la presenza del tablet Samsung Galaxy Tab A7, un’ottima alternativa al notebook di fascia bassa, in termini di prestazioni generali, in vendita a 249 euro. Per approfondire il volantino Carrefour potete comunque aprire il prima possibile le pagine che trovate qui sotto integrate nel nostro articolo.