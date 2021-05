Un volantino davvero pazzesco attende gli utenti da Esselunga, finalmente l’azienda è tornata a scontare gli smartphone, riportando l’attenzione verso il mondo dei dispositivi brandizzati Samsung, riuscendo nel contempo a ridurre di molto il prezzo di vendita.

Come al solito spendere poco con Esselunga è davvero molto più facile di quanto potreste mai immaginare, a tutti gli effetti gli utenti possono accedere agli sconti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, entro la data di scadenza della campagna promozionale. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand, di conseguenza con aggiornamenti che verranno rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

Esselunga: questi sono i prezzi più invitanti

L’intero volantino Esselunga, data la natura di offerta tech, è stato mirato su un singolo prodotto; in questo caso parliamo dell’ottimo Samsung Galaxy A32 5G. Da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, il dispositivo è caratterizzato da una incredibile batteria da 5000mAh, con possibilità di godere della connettività 5G e di un buon processore octa-core.

Tutto questo sarà raggiungibile con un esborso finale di soli 249 euro, ricordando comunque che la memoria interna corrisponde a 128GB, nonché presenta 3 sensori fotografici nella parte posteriore.

Le scorte, purtroppo, appaiono essere decisamente limitate, di conseguenza se siete interessati all’acquisto del prodotto stesso, dovete affrettare la scelta, in modo da non restarne tagliati definitivamente fuori, a causa dell’indisponibilità nel negozio selezionato, o più vicino alla vostra residenza.