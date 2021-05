Disney non finisce di sorprendere gli appassionati di Star Wars e questa volta lo fa in grande stile. In occasione della giornata dedicata alla saga creata da George Lucas, la Casa di Topolino ha fatto un annuncio incredibile.

L’azienda ha creato una spada laser con una lama retrattile. Come si mostra il video, la lama esce dall’elsa al momento dell’attivazione esattamente come succede nei film e nelle serie TV. L’accensione è impreziosita dai suoni tipici dell’arma dei Jedi così come dalla lama luminescente.

Si tratta di un grande passo in avanti per la tecnologia che gestisce le repliche delle iconiche spade laser. Fino ad ora, chiunque acquistava una spada laser si trovava di fronte ad un oggetto dalle dimensioni notevoli.

Disney ha realizzato una spada laser che farà impazzire i fan di Star Wars

La lama luminosa era sempre fissata all’elsa, compromettendo la portabilità dell’oggetto. Grazie a questo nuovo sistema inedito, il simbolo dell’intero universo di Star Wars diventa più reale e appariscente.

Ovviamente, si tratta sempre di oggetti dall’alto effetto scenografico che poco hanno a che fare con la controparte filmica. Il video mostrato inoltre serve a pubblicizzare il nuovo resort in apertura presso il Walt Disney World. L’hotel si chiamerà Galactic Starcruiser, sarà attivo a partire dal 2022 e ovviamente sarà a tema Star Wars.

La particolarità di questo Resort è che i clienti entreranno appieno nel mondo di Star Wars attraverso un’esperienza immersiva. Potranno partecipare a giochi di ruolo ed eventi ambientati nella galassia lontana lontana e, presumibilmente, maneggiare una di questa spade laser.