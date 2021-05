Netflix ha deciso di pubblicare un misterioso trailer per Stranger Things. Il video è accompagnato dalle cifre 002/004 che confondono ulteriormente le idee. La piattaforma di streaming non svela nulla della nuova stagione anzi, non fa che creare maggiore confusione.

Il video si apre con dei bambini che giocano in quello che sembra un istituto di ricerca. Immediatamente la location ricorda quella di Hawkins in cui era rinchiusa Undici. Inoltre, a confermare l’idea che si tratti proprio di un laboratorio, ci pensa la scena successiva.

Un uomo entra nella stanza e tutti i bambini lo salutano in coro chiamandolo papà. Purtroppo la telecamera inquadra l’individuo solo di spalle, ma l’atteggiamento ricorda esattamente quello dottor Martin Brenner.

Stranger Things 4 sarà ricco di misteri

Infine, una voce recita: “Undici, stai ascoltando?” con una veloce inquadratura sulla protagonista di Stranger Things. Purtroppo non possiamo sapere se si tratta di una delle scene della prossima stagione o di un semplice flashback.

Netflix non comunica nessuna data di rilascio della serie, ma il video mostra alcuni numeri che potrebbero nascondere un indovinello. La scena iniziale mostra un orologio che segna le ore 3 o le 15 precise. Inoltre, i bambini stanno giocando con dei dischetti che vanno a coprire i numeri 4, 7 e 8 lasciando liberi il 3, 5 e 6.

Al momento tutti questi numeri non hanno un significato certo. Sicuramente Netflix vuole nascondere qualche indizio per anticipare l’arrivo della nuova stagione o semplicemente creare curiosità. Nel caso in cui dovesse esserci un l’indovinello, provvederemo immediatamente ad aggiornare l’articolo con la soluzione, non appena la troveremo.