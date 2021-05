Wi-Fi gratis: raddoppiano le connessioni, ecco in quale regione

Il progetto Wi-Fi Italia continua a gonfie vele e a quanto pare i punti starebbero aumentando in tutta la penisola italiana. Secondo quanto riportato alcune regioni avrebbero fatto uno sprint molto più deciso, con il Trentino che starebbe dimostrando grande caparbietà nel progetto.

Ben presto infatti verranno aggiunti nuovi punti di accesso grazie al progetto “Piazza WiFi Italia”. Ci sarà dunque grande disponibilità di navigazione all’interno delle piazze, nei centri abitati e dove c’è più concentrazione di persone.

“Nella scorse settimane – ha dichiarato l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli – abbiamo aggiornato i sindaci su diffusione e sviluppo della fibra ottica in Trentino. Oggi presentiamo l’implementazione della rete wifi, un accesso facilitato alla navigazione e alla connettività a favore dei cittadini trentini e delle centinaia di migliaia di turisti che ogni anno frequentano le nostre destinazioni. La Provincia Autonoma di Trento conferma quindi l’impegno alla digitalizzazione del territorio, obiettivo primario dell’attuale giunta e condizione essenziale per garantire sviluppo e parità di accesso ad una connessione veloce e stabile a favore di famiglie, giovani ed imprese“.

Wi-Fi Italia: arrivano novità interessanti nel Trentino

Ecco ciò che dichiara Kussai Shahin, direttore generale di Trentino digitale:

“Trentino Digitale è impegnata, con le sue competenze tecniche, nella progettazione e realizzazione degli interventi necessari per garantire la concretizzazione delle strategie e le iniziative della Provincia, in collaborazione con tutti gli attori. L’obiettivo è la digitalizzazione del territorio trentino e la diffusione dei servizi digitali nei Comuni, anche come elemento di attrattività e competitività“.

Trentino Digitale si dimostra dunque uno dei mezzi di azione principali per la provincia autonoma di Trento al fine della trasformazione digitale. L’azienda realizza infatti reti provinciali in fibra ottica e con tecnologia radio, con i servizi di connettività che raggiungono altissime prestazioni. Il progetto “Piazza WiFi Italia” porterà dunque altri 700 punti di accesso nei prossimi mesi, i quali si andranno ad aggiungere ai già presenti 900 punti.