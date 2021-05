L’Europa lancia la sua linea WiFi gratis per tutti e batte le compagnie telefoniche come Vodafone, TIM e WindTre. Magari a qualcuno può sembrare impossibile eppure è tutto vero; da qualche mese a questa parte infatti un progetto europeo sta cercando di istituire una linea internet comune e gratuita per tutti i cittadini dei pesi facenti parte dell’Unione.

Un iniziativa veramente notevole, e lodevole, visto il sempre più importante ruolo che la connessione alla rete internet gioca nel mondo di oggi. Ma come funziona questa nuova rete WiFI gratis e per tutti? È molto semplice; l’Unione europea infatti mette a disposizione 15’000 euro, disponibili per tutte le amministrazioni, per la realizzazione di una rete WiFi da mettere a disposizione dei cittadini.

WiFi gratis: arriva “WiFi4EU” la connessione dell’Unione europea

Per poter usufruire dei finanziamenti europei il comune dovrà rispettare alcuni punti riguardanti l’impegno preso; il primo è quello di garantire le connessioni per almeno tre anni. Il secondo è quello di prendersi cura delle infrastrutture, evitando guasti e down del servizio. Il punto successivo impone che questa connessione sia sempre gratuita per tutti. Ultimo punto, molto importante, sottolinea che i fati personali degli utenti non vengano utilizzati per scopi commerciali.

L’offerta, ovviamente, è rivolta ai comuni di dimensioni ridotte, sarebbe difficile immaginare di coprire l’intera Milano con soli 15’000 euro; la buona notizia però è che tantissimi comuni, dal sud al nord, hanno aderito all’iniziativa permettendo cosi ai propri cittadini di usufruire di un servizio, ovviamente internet ,che, ormai da qualche tempo, ha raggiunto lo status di diritto.