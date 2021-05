Le promozioni del volantino Bennet coinvolgono gli smartphone Android, invitando di fatto gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del previsto.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere perfettamente fruibile in ogni singolo punto vendita in Italia, con possibilità di accedervi direttamente senza limitazioni o vincoli particolari. Gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, però sarà possibile approfittare del solito Tasso Zero (la rateizzazione senza interessi richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa), ricordando che la garanzia legale è di 24 mesi e tutti i prodotti sono distribuiti in versione no brand.

Volantino Bennet: le occasioni sono incredibili

L’attenzione al dettaglio proposta dal volantino bennet è assolutamente invidiabile, gli utenti sono ben felici di avere l’opportunità di spendere decisamente meno del previsto, anche sull’acquisto di un apple iPhone 11 di ultima generazione, in vendita oggi a soli 599 euro (almeno per la variante da 128GB di memoria interna).

Chiaramente è disponibile anche uno sconto legato al mondo Android, rappresentato dall’ultimo Samsung Galaxy A51, un terminale dalla qualità complessivamente elevata, se considerato il prezzo finale di 149 euro.

Le altre proposte del volantino Bennet toccano infine i tablet, come Apple iPad 10.2 solo WiFi, in vendita alla cifra di 299 euro, oppure il Lenovo Tab M10 Plus, acquistabile a 229 euro.

Tutte le restanti soluzioni sono disponibili nei punti vendita, e potrete anticiparvi gli sconti aprendo le pagine inserite qui sotto.