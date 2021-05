Il regalo è davvero dietro l’angolo da MediaWorld, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di fruire di sconti molto importanti, tramite i quali riuscire a spendere decisamente meno del previsto, ricevendo in cambio un regalo inaspettato.

Per rinverdire la propria campagna promozionale, MediaWorld ha pensato di lanciare un concorso; tutti gli utenti che acquisteranno un qualsiasi prodotto presentando la propria carta MediaWorld Club, avranno diritto a partecipare (previa registrazione sul sito) all’estrazione di una Mini ClubMan. Tutti i dettagli sono appunto disponibili online.

Gli acquisti potranno comunque essere completati sia tramite l’e-commerce che nei vari negozi sul territorio, ricordando ad ogni modo che la spedizione presso il proprio domicilio sarà sempre a pagamento, indistintamente dalla cifra effettivamente raggiunta.

MediaWorld: questi sono i nuovi prezzi

Il volantino MediaWorld cerca in tutti i modi di assecondare le richieste degli utenti, soprattutto di coloro che da tempo vorrebbero acquistare un dispositivo Apple. I modelli dell’azienda di Cupertino sono effettivamente raggiungibili a prezzi scontati (sebbene ancora elevati); nello specifico sarà possibile acquistare iPhone 11 Pro, in vendita a 899 euro, iPhone 11 a 629 euro o il buonissimo iPhone XR, il cui prezzo si aggira attorno ai 529 euro.

Nel momento in cui invece si vorrà puntare forte sul mondo Android, ecco arrivare l’ultimo Samsung Galaxy S21, disponibile all’acquisto alla cifra finale di 779 euro, come anche Oppo Reno 4, Xiaomi Redmi 9T, Samsung Galaxy A02s o TCL 20 Pro, tutti commercializzati a prezzi che non andranno oltre i 549 euro.