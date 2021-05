Pokémon GO è un gioco ormai molto popolare che fa parte della saga altrettanto popolare e e longeva di Pokémon. Certamente, nelle ultime giornate, ha fatto particolarmente parlare di sé dopo un annuncio sul Pokémon Go Fest, e infatti ora i giocatori saranno molto contenti di sapere che stanno arrivando delle novità importanti.

Di fatto, Niantic pare che abbia attirato l’attenzione di molti in maniera molto misteriosa aggiungendo dei pokémon di sesta generazione, andandone a sottolineare due in particolare. Mediante il canale ufficiale Twitter, è stato suggerito che Goomy (tipo Drago) e Swirlix (tipo Fata), verranno aggiunti ufficialmente a Pokémon GO. Dovrebbero giungere con le loro evoluzioni, ma questo è ancora da vedere.

Pokémon GO: la novità che stuzzica tutti gli utenti del gioco

Per quanto riguarda Swirlix, si evolve in Slurpuff quando tiene in mano l’oggetto Dolcespuma. Questo item non sembra esistere allo stato attuale in Pokémon GO, ma forse anche questo verrà integrato ufficialmente come nuovo metodo di evoluzione che i giocatori potranno usare. In più, è cosa ormai che Niantic si sta allontanando dai requisiti di evoluzione “classici”, quindi è possibile che Swirlix si andrà ad evolvere quando i giocatori gli daranno le caramelle necessarie.

Invece, Goomy ha due evoluzioni e una di queste ha una peculiarità unica. Nei giochi principali, Goomy si evolve in Sligoo dopo aver raggiunto il livello 40 e, affinché si riesca ad evolvere nella sua forma finale di Goodra, il tempo atmosferico deve essere di pioggia o nebbia. Questa caratteristica verrà forse inserita conoscendo come sono le meccanica Pokémon GO, ma comunque dovremmo aspettare per saperlo. Non ci è stata ancora data infatti una data di rilascio specifica, ma comunque vi terremo aggiornati.