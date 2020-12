Grandi emozioni molto prestoa tutti gli amanti di Pokémon GO grazie al vasto elenco che a partire da alcune settimane fa, ha riempito il catalogo di questo amatissimo gioco. È infatti probabilmente il videogioco per eccellenza di tipo free-to-play che si basa su realtà aumentata geolocalizzata con GPS. È stato sviluppato da Niantic per i sistemi operativi mobili iOS e Android e creato con l’aiuto di Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo. Scopriamo insieme le novità del mese.

Pokemon Go, nuovi personaggi all’interno del videogioco

Dalle 06:00 di sabato 12 dicembre 2020 alle 22:00 di domenica 13 dicembre 2020 ora locale, ci saranno i seguenti cambiamenti:

Pokémon che appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico: Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Electabuzz, Magmar, Magikarp, Porygon, Seedot e Piplup.

Pokémon che appariranno nei raid: Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig e Chimchar.

Pokémon che si schiuderanno dalle Uova da 2 km: Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig e Chimchar.

Ottenete i Pokémon che conoscono attacchi esclusivi dei Community Day del 2019 e 2020: se farete evolvere i seguenti Pokémon durante l’evento, grazie all’evoluzione impareranno un attacco esclusivo.

Fate evolvere Charmeleon per ottenere un Charizard che conosce Dragospiro.

Fate evolvere Kakuna per ottenere un Beedrill che conosce Giravvita.

Fate evolvere Kadabra per ottenere un Alakazam che conosce Contrattacco.

Fate evolvere Haunter per ottenere un Gengar che conosce Pugnodombra.

Fate evolvere Rhydon per ottenere un Rhyperior che conosce Devastomasso.

Fai evolvere Electabuzz per ottenere un Electivire che conosce Lanciafiamme.

Fate evolvere Magmar per ottenere un Magmortar che consoce Fulmine.

Fate evolvere Magikarp per ottenere un Gyarados che conosce Idrondata.

Fate evolvere Porygon2 per ottenere un Porygon-Z che conosce Tripletta.

Fate evolvere Croconaw per ottenere un Feraligatr che conosce Idrocannone.

Fate evolvere Piloswine per ottenere un Mamoswine che conosce Forzantica.

Fate evolvere Grovyle per ottenere uno Sceptile che conosce Radicalbero.

Fate evolvere Combusken per ottenere un Blaziken che conosce Incendio.

Fate evolvere Nuzleaf per ottenere uno Shiftry che conosce Semitraglia.

Fate evolvere Kirlia per ottenere un Gardevoir o Gallade che conosce Sincrumore.

Fate evolvere Vigoroth per ottenere uno Slaking che conosce Corposcontro.

Fate evolvere Vibrava per ottenere un Flygon che conosce Geoforza.

Fate evolvere Shelgon per ottenere un Salamence che conosce Oltraggio

Fate evolvere Grotle per ottenere un Torterra che conosce Radicalbero.

Fate evolvere Monferno per ottenere un Infernape che conosce Incendio.

Fate evolvere Prinplup per ottenere un Empoleon che conosce Idrocannone.

Ci sarà uno speciale pacco Community Day acquistabile solo una volta per 1280 Pokémonete contenente 30 Ultra Ball, cinque Fortunuovo, un MT attacco veloce fuoriclasse e un MT attacco caricato fuoriclasse.

Sarà disponibile una ricerca a tempo esclusiva dell’evento. Completando i compiti della ricerca a tempo, potrete ottenere un MT attacco caricato fuoriclasse e altre ricompense.

Per 1 euro potrete accedere alla storia della ricerca speciale esclusiva del Community Day di dicembre.