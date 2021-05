La Flash 100 si conferma anche nel mese di Maggio la migliore iniziativa a disposizione degli utenti di Iliad. La promozione è la soluzione ideale per chi desidera una tariffa low cost con soglie di consumo ampie. Al costo di 9,99 euro, i clienti potranno accedere a chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 100 Giga internet.

Per i clienti che decidono di sottoscrivere la Flash 100, così come per agli altri abbonati di Iliad con differenti tariffe già attive o da attivare c’è una novità in più in primavera. Il provider infatti regala ai suoi clienti nuove soglie roaming per navigare in rete dai paesi UE.

Iliad e i Giga in aumento per il roaming: questa la novità

Ogni cliente del gestore francese avrà quindi a disposizione più traffico gratuito per internet dall’estero. L’operatore ha deciso di operare in tal senso con rimodulazioni basate sul criterio della proporzionalità.

In questo modo, gli abbonati che hanno attivato la Flash 100 o la precedente Giga 70 avranno a loro disposizione 6 Giga per navigare in internet dai paesi dell’UE. Ovviamente non sono previsti costi extra.

In aggiunta alle nuove soglie per la nuova promozioni di Iliad, ci sono novità in arrivo anche per le precedenti ricaricabili del gestore francese. In questo caso, la divisione del gruppo commerciale di Iliad ha previsto per la Giga 50 un nuovo pacchetto con 5 Giga per la connessione dai paesi UE. Differente invece il ticket per Giga 40, l’offerta dal valore mensile di 6,99 euro. In questa circostanza gli utenti avranno a loro disposizione 4 Giga per il roaming.