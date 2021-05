Da Bennet è ufficialmente arrivato il volantino SottoCosto, rappresentante a tutti gli effetti la perfetta occasione per risparmiare il più possibile sull’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati del periodo corrente.

La campagna promozionale non presenta limitazioni territoriali, ciò sta a significare che a tutti gli effetti sarà perfettamente fruibile in ogni negozio in Italia, senza distinzioni. In aggiunta, va ricordato che, data la natura della stessa, le scorte saranno strettamente limitate e potrebbero terminare prima del previsto; di conseguenza si raccomanda una rapida decisine, onde evitare di restarne tagliati fuori.

Bennet: tantissime offerte per tutti i gusti

Le offerte disponibili da Bennet racchiudono a tutti gli effetti un buonissimo quantitativo di prodotti in promozione, a partire dall’incredibile Apple iPhone 11, oggi effettivamente acquistabile alla modica cifra di 599 euro, nella variante da 128GB, ovviamente completamente sbrandizzato.

Gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, potranno affidarsi ad un modello decisamente più economico, rappresentato dal Samsung Galaxy A51. Il suo prezzo attuale, alle identiche condizioni del dispositivo precedente, è di 149 euro.

Se interessati invece a differenti categorie merceologiche, segnaliamo la presenza di altre promozioni ugualmente interessanti, legate ad esempio ai tablet di ultima generazione, come l’Apple iPad 10.2 a 299 euro, o anche a televisori ed elettrodomestici in generale.

I prezzi del volantino Bennet sono raccolti appositamente per voi nelle pagine che potete trovare elencate poco sotto nell’articolo.