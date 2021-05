Gli iPhone 13 saranno portatori di novità interessanti e soprattutto attese ormai da tempo dagli appassionati. Le previsioni degli esperti, tra questi l’analista Ming-Chi Kuo, hanno riportato le principali caratteristiche che Apple potrebbe introdurre sulla prossima generazione di iPhone, tra queste i nuovi display dei modelli Pro e Pro Max. I due iPhone saranno dotati di pannelli LTPO con refresh rate a 120 Hz che saranno forniti da Samsung Display.

iPhone 13 Pro e Pro Max avranno display a 120 Hz prodotti da Samsung!

Notch più piccolo, migliore comparto fotografico e display rinnovati: queste sono soltanto alcune delle novità in arrivo su iPhone 13. Il colosso di Cupertino sembra essere pronto a proporre una nuova generazione di iPhone capace di garantire una qualità maggiore rispetto ai predecessori.

I quattro modelli previsti, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e Pro Max si distingueranno dalla serie di iPhone 12 per un design particolare soprattutto per la presenza di un notch più piccolo. Il comparto fotografico, invece, potrebbe assumere una dimensione più evidente per via dell’adozione di nuovi sensori in grado di proporre una migliore qualità fotografica. I display dei modelli Pro e Pro Max, inoltre, saranno costituiti da pannelli LTPO con refresh rate a 120 Hz. Apple potrà offrire così un’ottima qualità senza intaccare la durata della batteria dei dispositivi. I pannelli saranno adottati soltanto i sui modelli più sofisticati ma Apple, in futuro, potrebbe estenderne l’utilizzo anche sui modelli attualmente esclusi.

Il lancio dei nuovi melafonini avverrà nel mese di settembre, nell’attesa si faranno strada maggiori indiscrezioni che riveleranno tutte le novità in arrivo.