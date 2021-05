L‘iPhone pieghevole è sempre più vicino alla sua effettiva realizzazione ma il lancio potrebbe non avvenire prima del 2023. Ming-Chi Kuo ha fornito delle indicazioni sul periodo nel quale Apple potrebbe rilasciare il suo primo smartphone con display pieghevole e su quelle che saranno le sue particolarità.

Apple: il primo iPhone pieghevole arriverà nel 2023 e sarà un successo!

Entro il 2023 anche Apple sarà in grado di tenere testa a Samsung, colosso che occupa attualmente un ruolo di primo piano nella produzione di smartphone pieghevoli e che potrebbe presto dedicarsi anche alla preparazione di un Galaxy Z Fold Tab.

Secondo l’analista Kuo, il primo iPhone pieghevole arriverà soltanto tra due anni e avrà un display OLED da 8,00 pollici con risoluzione QHD+. La struttura del dispositivo è ancora sconosciuta e le indiscrezioni emerse in passato rivelano alcune contraddizioni in quanto pur avendo inizialmente sostenuto la scelta di Apple di optare per un iPhone con struttura a conchiglia non hanno escluso la possibilità che si tratti di un dispositivo molto simile al Galaxy Z Fold 2 e dotato di Apple Pencil.

Il lancio dello smartphone pieghevole Apple nel 2023 era stato già previsto da Kuo nei mesi scorsi. L’analista aveva già offerto alcune informazioni a riguardo riportando, inoltre, l’avvio della fase di test dei primi prototipi.

Pur essendo ancora numerose le incertezze riguardo le caratteristiche del dispositivo e poche le informazioni conosciute è certo che tra le volontà del colosso di Cupertino vi sia quella di inserirsi nel mercato e fronteggiare la concorrenza quanto prima.