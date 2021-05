Netflix ormai aggiunge più di contenuti di quanti ne elimina dalla piattaforma e questo è sicuramente il percorso giusto. Questo però porta anche a un difficoltà di cosa guardare o meno e quando. Grazie all’arrivo della Top 10 si può semplicemente prendere esempio dai gusti degli altri per guardare qualcosa che finora era stato ignorato o semplicemente ci si era convinti che prima si sarebbe visto.

Le 10 serie e film per oggi su Netflix

All’ultimo posto troviamo Ginny & Georgia, un vero originale Netflix, una serie statunitense e narra le vicende di una madre che si trasferisce con la famiglia in un’altra città con tutti tutti i problemi del caso, soprattutto considerando che la figlia è poco più che adolescente. La serie ha fatto molto parlare di sé a causa dell’attacco da parte di Taylor Swift.

A seguire troviamo un’altra serie originale, ma questa volta italiana che parla di un ragazzo di colore che sviluppa un super poter che in realtà è una metafora del mondo in cui vive, Zero. Al momento le recensioni sono anche abbastanza discordati, a molti piace, ma qualcuno lo trova senza senso. Subito dopo c’è suggerita una miniserie, The Serpent, che è tratta da una storia vera degli anni ’70 ovvero quella di un killer che cerca le sue vittime tra gli hippie.

A seguire troviamo due film non originali Netflix. In settima posizione c’è Fallen, un film del 1998 con con attore protagonista Denzel Washington. È a metà tra un poliziesco e un horror, con un poliziotto che deve fermare uno spirito maligno assassino. Subito dopo c’è Acquaman, il film della DC sull’omonimo superiore impersonato da Jason Momoa.

In quinta posizione c’è L’apparenza delle cose, una serie drammatica e horror uscita meno di una settimana fa che racconta la storia di una matrimonio disfunzionale basato sulle menzogne e sui segreti, segreti oscuri che iniziano a palesarsi. Al quarto posto c’è un’altra miniserie, ma spagnola. Si chiama Suburia Killer dove il protagonista è un assassino che cerca di cambiare vita grazie all’amore, ma che viene trascinato di nuovo nel mondo da cui stava scappando.

La Top 3 di Netflix

Al terzo posto troviamo un film di animazione Netflix, I Mitchell contro le Macchine. La storia è semplice, ma intelligente oltre che molto incentrata sulla commedia. Raccolta le vicende di una famiglia alle prese con un modo in piena apocalisse robotica. La famiglia deve ovviamente salvare il mondo, insieme al proprio carlino.

Il secondo posto va a una serie fantasy sempre originale Netflix, Tenebre e Ossa. Un paese è diviso in due da un muro di tenebre e praticamente tutto quello che avviene gira attorno a questo male, tra chi vuole sfruttarlo e chi cerca di combatterlo. Le critiche sono quasi tutte buone.

Anche in prima posizione c’è un originale Netflix, una serie polacca che parla in tranquillità di sesso e orgasmo femminile, Sex!fy. Nello specifico, delle ragazze vogliono creare un app sul sesso per vincere un premio e ovviamente incontreranno tutti i problemi legati a una società che cerca di reprimere certi argomenti.