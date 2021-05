Su Netflix abbiamo la possibilità di trovare molto materiale che può davvero fare al caso nostro. Infatti, possiamo scegliere tra serie TV, film, documentari e cartoni animati, e ce n’è veramente per tutti i gusti. Ovviamente, il materiale più visionato in assoluto sono le fiction, e tra queste ne abbiamo tre che sono davvero di ottima fattura: Lucifer, The Witcher e Vis a Vis. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, The Witcher e Vis a Vis: ecco le ultime novità di Netflix

Incominciamo la rassegna parlando di una delle serie TV più amate in assoluto: Lucifer. La fiction statunitense è andata incontro a diversi blocchi nel corso dei mesi, per poi ritornare ufficialmente con una quinta stagione e l’annuncio di una sesta. La prima è stata suddivisa in due parti, una già disponibile su Netflix e l’altra a breve, precisamente il 28 maggio. La sesta stagione, a quanto pare, andrà a chiudere definitivamente il ciclo narrativo di Lucifer.

Continuiamo parlando di The Witcher. La fiction è riuscita veramente a colpire tutti, riuscendo a raggiungere un grande successo anche solo con una stagione. Attualmente, tutti fan sono in grande attesa della seconda parte, la quale dovrebbe arrivare non dopo il 2021. Naturalmente, l’emergenza sanitaria ha fatto sì che le riprese tardassero di parecchio e, come ben sappiamo, non è stata l’unica produzione ad aver avuto questa sfortuna.

Per concludere, andiamo a parlare di Vis a Vis. La produzione spagnola è riuscita a raggiungere i fan di tutto il mondo, i quali aspettavano con ansia una quinta stagione, che però, purtroppo, non ci sarà. Fortunatamente, però, per consolarci, possiamo assistere ad uno straordinario spin-off che vede protagoniste Zulema e Macarena, ovvero Vis a Vis: El Oasis.