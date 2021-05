In questi giorni si sente spesso parlare di Hyperloop, il treno ultraveloce nato dalla visione di Elon Musk. Adottato da Virgin Group, Richard Branson sta delegando la realizzazione a persone esperte tra cui il CEO Jay Walker. In Italia sarà Bibop Gresta, fondatore e presidente di Hyperloop Transportation Technologies. Molti si staranno chiedendo come sarà viaggiare con questo mezzo di trasporto alquanto singolare. Salite a bordo con noi e ammirate una carrozza in questo viaggio davvero speciale.

Ecco come sarà viaggiare su una carrozza di Hyperloop

Hyperloop è un treno a tutti gli effetti. Il recente viaggio prova in West Virginia è stato un successo tanto che Walker ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato non solo che è possibile, ma che è anche sicuro, tema centrale quando parli di trasporti di massa. Proseguiremo i test con passeggeri in una nuova area dedicata in West Virginia. Sarà un lavoro intenso, di anni, e ci fornirà i riscontri per essere operativi sul territorio americano entro la fine della decade“.

Ma come dev’essere l’esperienza di viaggiare su Hyperloop? Cerchiamo di darci un’idea attraverso la descrizione di un suo vagone. Un’esperienza sicuramente unica, differente da quella che si farebbe su un normale treno.

Partiamo con il precisare che tutti i vagoni di Hyperloop, così come la motrice, sono sospesi da terra e movimentati attraverso uno speciale sistema di magneti. Le carrozze si chiamano “pod” e ognuna sembra un’enorme capsula. Il design è semplice e pulito sui toni bianco-panna. Il comfort è ai massimi livelli in modo da evitare che chi sta viaggiando debba alzarsi in piedi.

In ogni “pod” possono viaggiare fino a 28 passeggeri. Non ci sono finestrini su Hyperloop e il silenzio regna sovrano. Ogni singola poltrona è un’opera d’arte di comodità. L’utente ha tutto a portata di mano, prese per collegare il proprio device, possibilità di lavorare o di guardare un film. Quindi tanta tecnologia racchiusa in un ambiente rilassante e minimal. Insomma, chi non vorrebbe viaggiare su un treno così? Sicuramente i 1.200 km/h non saranno un problema!