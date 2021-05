Respawn ha pubblicato il trailer di Apex Legends Stagione 9: Legacy in cui vengono mostrati alcuni dettagli del Battle Pass. Questa volta, il Battle Pass include skin leggendarie per Wraith, Rampart e per il Devotion. A quanto pare, non tutti gli utenti hanno accolto bene la notizia, affermando che al posto di una skin di Wraith preferivano qualsiasi altro personaggio.

Facendo una classifica per numero di skin delle leggende, i personaggi piú vecchi hanno il maggior numero di skin poiché sono nel gioco da piú tempo. In particolare, Wraith ha circa 23 skin leggendarie, seguita da Pathfinder che ne ha 21, Bloodhound 19 e Bangalore, Octane, Caustic e Lifeline 18. Tuttavia, c’è una chiara disparitá quando si analizzano la provenienza delle skin leggendarie.

Con l’arrivo di Legacy, Wraith guadagna la quarta skin leggendaria sbloccabile tramite livelli di pass battaglia (stagione 1, stagione 4, stagione 7 e stagione 9). In confronto, Bangalore, Octane, Lifeline e Pathfinder ne hanno ricevute 2, mentre Mirage, Caustic, Watson, Rampart e Bloodhound solo uno. Le restanti sette leggende si trovano ancora a zero skin leggendarie guadagnate dal Pass Battaglia.

Dunque, sembra che Wraith sia la preferita dal team di sviluppo quando si parla di Battle Pass e skin leggendarie. Ricordiamo che il Battle Pass è praticamente “gratuito” se avete completato almeno un pass battaglia precedente; completando un pass si hanno abbastanza monete Apex per comprare quello successivo ed è uno schema che si ripete ogni 3 mesi. Quindi, le skin guadagnate attraverso il Battle Pass sono in gran parte ricompense “gratuite”.

Speriamo che Respawn lavori a skin leggendarie di Crypto, Revenant, Horizon, Fuse, Gibraltar, Loba e Valkyrie per i prossimi pass battaglia. La nona stagione inizia oggi alle ore 19:00. Il nuovo aggiornamento introdurrá una modalitá deathmatch a squadre chiamata Arena, un’arma ad arco chiamata Bocek ed altre migliorie.