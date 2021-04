Apex Legends: Legacy sará una delle patch piú grandi di sempre per il famoso Battle Royale. Ora che lo sviluppatore Respawn Entertainment ha rilasciato le note ufficiali dell’aggiornamento, sembra che ci siano ancora piú modifiche di quanto pensassimo. Insieme all’aggiunta della nuova modalitá ‘Arena’ e della leggenda ‘Valkyrie’, l’aggiornamento Legacy introdurrá una dozzina di nuove modifiche al bilanciamento delle leggende e delle armi.

Tra i piú grandi cambiamenti c’è la rimozione di Low Profile. Questo vantaggio veniva applicato ad alcune leggende che avevano modelli di personaggi piú piccoli, come Lifeline e Wraith. Il vantaggio faceva si che questi personaggi subissero il 5% di danni aggiuntivi e che i colpi alle gambe facessero lo stesso danno dei colpi al corpo per aiutare a mitigare il vantaggio di avere una hitbox piú piccola.

Apex Legends: Legacy introdurrá una nuova leggenda ed una nuova arma

Respawn ora vuole bilanciare questi personaggi senza fare affidamento su Low Profile, quindi questa opzione verrá rimossa dal gioco. La nuova patch includerá anche un aggiornamento al bottino di Apex Legends e agli oggetti con cui i giocatori iniziano ogni partita. Dopo l’aggiornamento, i giocatori inizieranno ogni partita con uno “starter kit” che include uno scudo EVO livello 1, un casco ed uno scudo Knockdown, insieme a due celle scudo e due siringhe.

Dal momento che tutti avranno questi settaggi iniziali, i caschi di livello 1 e gli scudi knockdown saranno rimossi dal bottino. Un’altra grande aggiunta con l’aggiornamento sará la nuova arma Bocek, un arco composto che si inserisce in una nuova categoria di armi chiamata Marksman. Questa categoria include pistole come G7, 30-30 e Triple Take. Il Bocek ha anche due Hop Up: Shatter Caps che divide ogni freccia (simile ad un fucile da caccia) e Deadeye’s Tempo che aumenta la velocitá di fuoco dell’arco se rilasci le frecce al momento giusto.

Oltre a questi enormi cambiamenti, la patch contiene anche dozzine di piccoli aggiornamento sia per le armi che per le leggende. La nuova patch del gioco verrá rilasciata il 4 maggio, assieme all’arrivo della nuova stagione 9 chiamata Legacy.