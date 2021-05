Anche nel mese di Maggio si rinnova la sfida tra i principali operatori della telefonia mobile. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono a disposizione di tutti i loro abbonati una serie di vantaggiose iniziative, con costi molto bassi e con soglie di consumo quasi senza limiti.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe di Maggio

La prima offerta a disposizione degli utenti è quella di TIM, ossia la TIM Gold Pro. I clienti che scelgono di sottoscrivere questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per internet. Il costo previsto per il rinnovo sarà di 7,99 euro.

Gli abbonati che desiderano modificare il loro operatore potranno attivare anche una vantaggiosa offerta di Vodafone: la Special 100 Giga. In questo caso, gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet. Il costo previsto per il pagamento mensile della ricaricabile in questo caso sarà di 9,99 euro.

In opposizione a TIM e Vodafone, Iliad ha deciso di confermare la sua Flash 100. I clienti che decidono di affidarsi al provider francese avranno a loro disposizione chiamate ed SMS senza limiti più 100 Giga per la connessione internet. Anche in questi caso il costo per il rinnovo della ricaricabile sarà di 9,99 euro.

L’ultima offerta della telefonia mobile nel mese di Maggio sarà la WindTre Star+. Il pacchetto previsto per gli abbonati prevede chiamate ed SMS senza limiti con 70 Giga per la navigazione internet. Il costo è di 7,99 euro ogni trenta giorni.