Vodafone: nuove soluzioni mobili fino a 100 giga per gli ex clienti

Per anni Vodafone non ha mostrato alcun segno di cedimento, come del resto sto facendo adesso. Il gestore purtroppo però si ritrova spesso ad essere attaccato dalle offerte di altre realtà, le quali propongono soluzioni a costi più bassi.

Proprio per questo ora Vodafone a scelto di lanciare tre offerte del passato che saranno disponibili solo per gli ex clienti. Lo scopo è quello di farli ritornare sui propri passi.

Vodafone: arrivano le migliori offerte del weekend

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited