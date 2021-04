A partire dal 31 maggio 2021 il costo di alcune offerte di rete mobile per alcuni clienti Vodafone privati ricaricabili aumenterà di 1.99 euro al mese. In alternativa l’operatore propone ai clienti coinvolti di scegliere un’ulteriore offerta dedicata a loro.

Da ieri 27 aprile 2021 i clienti dell’operatore rosso coinvolti dalla nuova modifica hanno iniziato a ricevere degli SMS sulla propria linea mobile. Questi avranno la possibilità di attivare un bundle di traffico dati aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il numero gratuito 42590.

Vodafone: rimodulazioni a partire dal prossimo 31 maggio 2021

Secondo alcune testimonianze Vodafone propone ad alcuni la promozione gratuita 50 Giga Free, che comprende 50 GB al mese per 12 mesi dall’attivazione, già vista in altre iniziative di caring per altri suoi clienti. Vodafone Italia giustifica, questa nuova rimodulazione tariffaria con la motivazione di investire costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l‘obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai suoi clienti un servizio sempre più performante, ovunque.

I clienti Vodafone coinvolti che non volessero accettare questa modifica tariffaria possono attivare altre offerte tariffarie in commercio dello stesso operatore o in alternativa un’offerta tariffaria dedicata ad personam senza costi aggiuntivi di attivazione oppure possono recedere dal contratto o passare ad altro operatore gratuitamente.

Se il cliente Vodafone sceglie di cambiare operatore o disattivare la SIM ricaricabile per non pagare eventuali penali e/o costi di disattivazione dovrà specificare come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali” entro un giorno prima dell’effettiva modifica unilaterale, quindi entro il 30 maggio 2021.