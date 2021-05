Tanti utenti che hanno ottenuto l’accesso alle reti Vodafone Italia si prodigano nell’effettuazione di speed test volti a saggiare le potenzialità della connessione. Nell’emisfero del network 4G grande è la soddisfazione nell’apprendere le fattezze di una rete senza compromessi. Ma la massima velocità si raggiunge soltanto in luogo del 5G, ora giunto in via esclusiva in tutti questi Comuni locali. La Giga Network non impone compromessi per gli utenti delle successive aree in lista. Scopriamo quali sono.

Vodafone: elenco dei Comuni dove il 5G raggiunge la massima velocità su smartphone e tablet

Dopo l’arrivo delle eSIM è tempo di guardare oltre, nella direzione della rete 5G Vodafone che ben si presta ad un persistente incremento di velocità, stabilità e copertura. Le location attualmente privilegiate sono le seguenti:

Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria

Da notare che l’inclusione di queste location non sottintende una coperta totale delle aree limitrofe. Alcune zone periferiche, di fatto, potrebbero non essere raggiunte dal segnale, ragion per cui è sempre meglio effettuare un controllo sullo stato di copertura Vodafone dalla mappa interattiva del sito ufficiale o per vie terze.

Oltretutto il supporto alla Giga Network di ultima generazione si limita ad alcuni modelli di smartphone, riassumibili nella seguente lista completa provvisoria: