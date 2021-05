Tredici: tutto quello che vi siete persi sulla serie tv originale Netflix

Tredici, la serie televisiva che nel 2017 fece il giro del mondo in un batter d’occhio, si è conclusa il 5 giugno 2020 con un finale strepitoso. Ciò non vuol dire però tutti l’abbiano vista. Per questa fetta della popolazione, ecco tutte le curiosità sugli episodi e sulla quarta stagione.

Tredici si apre con il suicidio della giovane Hannah Baker (Katherine Langford), per via di episodi di bullismo, esclusione sociale e, soprattutto, uno stupro. La sua vita ci viene raccontata attraverso una serie di flashback: a dare il via al racconto è il suo compagno di scuola e amico Clay Jensen (Dylan Minnette). Egli trova sullo zerbino di casa una scatola contenente delle audiocassette sulle quali la ragazza ha registrato i 13 motivi che l’hanno portata al suicidio. (E qui si spiega il nome di Tredici).

Tredici: il cast della quarta stagione

Due anni fa Netflix e il creatore della serie Brian Yorkey annunciarono un cambio di rotta per quanto riguarda la rappresentazione realistica del suicidio di Hannah. Essi spiegarono così tale cambiamento: “Mentre ci prepariamo a lanciare la terza stagione siamo stati attenti al dibattito in corso sullo show”. Proseguendo: “Quindi, su consiglio di esperti medici, tra cui la dott.ssa Christine Moutier, Chief Medical Officer presso la American Foundation for Suicide Prevention, abbiamo deciso con il creatore Brian Yorkey e i produttori di modificare la scena in cui Hannah si toglie la vita nella prima stagione”.

Nel cast di Tredici vedrete Katherine Langford, Dylan Minnette (Clay Jensen), Christian Navarro (Tony Padilla), Alisha Boe (Jessica Davis), Brandon Flynn (Justin Foley), Justin Prentice (Bryce Walker), Miles Heizer (Alex Standall). Ma anche Ross Butler (Zach Dempsey), Devin Druid (Tyler Down), Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz), Brandon Larracuente (Jeff Atkins). Non mancano Tommy Dorfman (Ryan Shaver), Derek Luke (Kevin Porter), Amy Hargreaves (Lainie Jensen), Kate Walsh (Olivia Baker). E infine (Brian d’Arcy James (Andy Baker), Brenda Strong (Nora Walker), Grace Saif (Amorowat Anysia “Ani” Achola) e Deaken Bluman (Winston Williams).