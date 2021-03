Su Netflix abbiamo la possibilità di trovare moltissime serie TV di successo che possono davvero fare al caso nostro. Oltre a ciò possiamo trovare anche altro materiale molto interessante, tra cui film, documentari e cartoni animati. Tuttavia, ciò che va per la maggiore sono le fiction, e tra queste ne abbiamo tre che sono estremamente seguite dagli utenti, ossia Stranger Things, You e Tredici. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Stranger Things, You e Tredici: ecco tutto quello che sappiamo sulle nuove puntate

Per quanto riguarda la prima serie che abbiamo menzionato, ossia Stranger Things, abbiamo diverse notizie. La prima è che le riprese stanno procedendo a gonfie vele, e che non ci sono stati intoppi dovuti all’emergenza sanitaria. Dovrebbe tornare quindi entro il 2021, con degli scenari più dark e una situazione che sta facendo crescere in tutti una grande curiosità, ovvero quale sarà il destino di Hopper.

Continuiamo parlando di You. La serie TV statunitense è riuscita a coinvolgere tantissime persone in tutto il mondo, è tratta dal libro della scrittrice Caroline Kepnes, dal titolo You Love Me, e dovrebbe ritornare con il terzo capitolo della serie entro la fine del 2021 con 10 episodi da vedere tutto d’un fiato.

Infine, concludiamo con Tredici. Come abbiamo già scritto in altri articoli sul nostro sito, il teen drama statunitense di produzione Netflix ha concluso il suo ciclo narrativo già da qualche tempo, con ben 4 stagioni all’attivo.

Se volete scoprire ogni giorno delle novità per quanto riguarda le serie TV del momento, continuateci al seguire sul nostro sito.