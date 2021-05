In queste ore, sulla pagina Instagram di Google, è apparso un misterioso device. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, l’azienda di Mountain View ha deciso di celebrare con una serie di Storie a tema.

Il dispositivo ritratto nelle foto sembra un Pixel 4a ma in una colorazione mai vista ufficialmente. Infatti, la scocca posteriore del device è bianca con il pulsante di accensione e spegnimento colorato di arancione. Ricordiamo che il device è arrivato sul mercato nelle colorazioni Just Black e Barely Blue ma mai bianca.

Possiamo immaginare che la scelta di mostrare la nuova colorazione da parte di Google sia semplicemente un modo per mantenere le tonalità cromatiche della foto. Infatti la composizione predilige colorazioni chiare e uno smartphone nero o blu avrebbe stonato troppo.

Google ha mostrato un prototipo di Pixel 4a su Instagram

Inoltre, le tempistiche per il rilascio sul mercato del nuovo colore sarebbero totalmente sbagliate. Nel corso dei prossimi mesi ci aspettiamo l’arrivo di Pixel 5a, la nuova generazione di smartphone realizzati da BigG.

I ragazzi di 9to5Google sono stati molto attenti a raccogliere le Storie di Google in un video che è possibile vedere di seguito. Inoltre, stando alle loro analisi, la colorazione bianca è molto simile alla Clearly White di Pixel 4a 5G ma non si tratta esattamente della stessa.

Il colore è più simile a quella scelta da Google per il Pixel 3a con tanto di bottone in contrasto. Tuttavia a Mountain View non hanno riproposto il colore bianco su Pixel 4a e non se ne conoscono i motivi.