Windows 10 riceverá un importante aggiornamento entro la fine dell’anno il quale includerá diverse migliorie e funzionalitá. Tra di esse, ci sará un supporto migliorato per la linea di AirPods di Apple ed altre cuffie e auricolari Bluetooth. Le modifiche interessano in particolari i codec audio e permetterá agli utenti di usufruire di una migliore qualitá audio con le loro cuffie preferite.

In un post sul blog, Microsoft afferma che sta pianificando di aggiungere il supporto per AAC (Advanced Audio Coding) per dispositivi Bluetooth. Esso offrirá una migliora qualitá audio per gli utenti di AirPods che utilizzano iTunes e Apple Music. Al momento, Windows supporta solo il codec SBC e aptX per dispositivi Bluetooth ma l’azienda aggiungerá presto nuovi codec al suo sistema operativo.

Windows 10 introdurrá il codec AAC entro la fine dell’anno

Grazie al codec AAC, gli utenti potranno usufruire di una qualitá premium dello streaming audio in modalitá wireless su cuffie e altoparlanti bluetooth. AAC è un codec lossy che offre streaming audio di alta qualitá anche per i file piú piccoli ed è ottimo per ascoltare musica online. Oltre al supporto per le nuove cuffie, l’aggiornamento di Windows 10 semplificherá la selezione di cuffie, altoparlanti e auricolari Bluetooth dalla barra di Windows.

Ció significa che non sará piú necessario fare clic su impostazioni audio per far funzionare correttamente il microfono dell’auricolare Bluetooth. Sará invece disponibile un endpoint audio nell’interfaccia utente che switcherá automaticamente a quello corretto per un’esperienza senza interruzioni. Per esempio, se stai ascoltando Spotify e devi rispondere ad una chiamata su Teams potrai controllare direttamente il volume delle cuffie.

Le nuove funzionalitá, accompagnate da correzioni di bug e miglioramenti, saranno disponibili per tutti gli utenti Windows 10 entro la fine dell’anno. Gli utenti del programma Windows Insider potranno invece ricevere una beta con le nuove aggiunte con l’ultima build disponibile.