Sul tuo telefono Android, vai su Impostazioni> Dispositivi collegati> Associa nuovo dispositivo. Quando gli AirPods vengono visualizzati nell’elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili , selezionali e voilà: hai già gli AirPods collegati al tuo telefono Android.

Gli screenshot che vi mostriamo in questo articolo corrispondono a uno Xiaomi Mi A3 con Android 11 puro. In altri livelli e in altre versioni di Android, il percorso per raggiungere i dispositivi Bluetooth disponibili può variare leggermente, ma il processo è praticamente lo stesso.

Ovviamente, come dicevamo all’inizio, le funzioni delle cuffie Apple potrebbero essere limitate a seconda del dispositivo Bluetooth a cui sono collegate. Nel caso di un telefono Android, non sarà possibile utilizzare Siri (ovviamente), ma è possibile utilizzare gli AirPods per ricevere e trasmettere suoni, ascoltare musica e parlare al telefono.

Anche il doppio tocco per saltare il brano (o il video, su YouTube) funziona. E per controllare il livello della batteria del tuo cellulare rimanente nelle cuffie e nella custodia, puoi utilizzare una delle tante app per questo che esistono su Google Play. AndroPods, AirDroid, MaterialPods o PodAir sono alcuni esempi.