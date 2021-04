È sicuramente più facile se il punto di partenza sono i vaccini a DNA, ed è più difficile se si parte da quelli che sono basati su un virus inoffensivo. Tuttavia, in tutti i casi non è affatto facile riconvertire le tecnologie per produrre dei vaccini anti Covid-19 in Italia verso quella dell’Rna messaggero, ossia l’mRna. Su questa tecnologia si basano due vaccini molto importanti, ossia Moderna e Pfizer/BioNTech.

A rilevare ciò è stato Luigi Aurisicchio, amministratore delegato e direttore scientifico dell’azienda biotech Takis, mediante l’ipotesi presentata dal Financial Times, di presunti contatti fra il governo italiano e le aziende che producono vaccino anti Covid-19. La stessa Takis, la quale ha da poco incominciato la fase 1-2 della sperimentazione del suo vaccino anti Covid basato sul DNA, è insieme a Reithera una delle due giovanissime aziende italiane di Roma che lavorano al vaccino.

Covid-19: i nuovi vaccini della Takis sono tutti italiani

Takis sta lavorando ad un vaccino a DNA che ha come punto di partenza un frammento di DNA con una determinata sequenza genetica prodotta da batteri. Una volta che è stata resa pronta, questa sequenza viene usata come una specie di stampo per ottenere mRna che ha in sé le istruzioni per andare a produrre un frammento della proteina Spike.

Aurisicchio ha rilevato che “In Italia attualmente non esiste un impianto che produca Dna in larga scala e vorremo realizzarlo. È anche vero che, in caso di necessità, un impianto per il Dna potrebbe essere utilizzato anche per fare l’Rna con una aggiunta al processo: dopo l’uso di un bioreattore per la produzione del Dna che fa da stampo, la produzione dell’Rna richiede solo una reazione enzimatica in più. L’impianto avrebbe dei costi importanti e richiederebbe fra dieci mesi e un anno di lavoro”.