Nel corso delle ultime ore il produttore sudcoreano Samsung ha ufficializzato per il mercato indiano un nuovo device appartenente alla serie Galaxy M, ovvero il nuovo Samsung Galaxy M42 5G. Si tratta di uno smartphone medio di gamma dotato di caratteristiche di rilievo, come una grande batteria e il supporto al 5G. Tuttavia, sembra che si tratti in realtà di una nostra conoscenza.

Ufficiale il Samsung Galaxy M42 5G, ma in realtà è un re-branded

Samsung ha quindi presentato ufficialmente in India un nuovo device della serie Galaxy M ma, come già accennato, sembra che si tratti sostanzialmente di un re-branded. Sia il design che le caratteristiche tecniche, infatti, ricordano in tutto e per tutto il Samsung Galaxy A42 5G, presentato non molte settimane fa sul mercato.

Andando nello specifico, abbiamo sul fronte un Infinity-U Display SuperAMOLED in risoluzione HD+, mentre sul retro troviamo quattro fotocamere poste in una zona quadrata con sensori fotografici rispettivamente da 48+8+5+5 megapixel. La batteria montata a bordo ha una capienza di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 15W. Le prestazioni, invece, sono affidate al SoC Snapdragon 750G di casa Qualcomm, mentre i tagli di memoria previsti sono da 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibili tramite scheda microSD.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M42 5G sarà distribuito per il momento per il mercato indiano nelle colorazioni Prism Dot Black e Prism Dot Grey a partire dal mese di maggio. Il prezzo di vendita è di circa 243 euro per la versione con 6/128 GB, mentre la versione con 8/128 GB ha un prezzo di circa 265 euro.