Quest’anno il colosso sudcoreano Samsung ha portato in veste ufficiale sul mercato i suoi primi smartphone medi di gamma con supporto alle nuove reti di quinta generazione. Questi device appartengono alla famiglia Galaxy A e tra questi ricordiamo ad esempio il nuovo Samsung Galaxy A52 5G. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia ora intenzione di portare il supporto alla connettività 5G anche sui dispositivi della famiglia Galaxy M e il primo device dovrebbe essere il Samsung Galaxy M42.

Samsung Galaxy M42: il primo device di questa serie con supporto al 5G

Stando a quanto è emerso in rete in queste ore, sembra che Samsung sia quasi pronta ad annunciare un nuovo smartphone medio di gamma con supporto al 5G. Come già accennato, questa volta apparterrà alla famiglia Galaxy M ed arriverà ufficialmente sul mercato mobile con il nome di Samsung Galaxy M42. In particolare, il nuovo device in questione è stato avvistato sulla pagina di supporto ufficiale dell’azienda.

Come è possibile osservare dall’immagine, il numero di modello dello smartphone è SM-M426B/DS e quest’ultimo è molto simile a quello di un altro device, ovvero il Samsung Galaxy A42 5G. Per questo motivo, secondo alcuni rumors questi due smartphone potrebbero avere delle caratteristiche tecniche in comune. In primis, potrebbe esserci anche sul nuovo Galaxy M42 un ampio Infinity-U Display SuperAMOLED e potremmo trovare lo stesso processore in grado di supportare la connettività 5G, ovvero il SoC Snapdragon 750 5G di casa Qualcomm.

Ovviamente per il momento si tratta solamente di ipotesi, dato che per ora non ci sono conferme ufficiali. Staremo a vedere.