In casa Google è tempo di novità. Gli aggiornamenti in arrivo su Google Meet, a quanto pare, non sono gli unici. Nuove funzionalità sbarcheranno a breve anche su Google Foto e YouTube.

Google Foto e YouTube: novità interessanti stanno per essere introdotte!

Negli ultimi giorni sono emerse alcune anticipazioni circa le funzionalità in arrivo su Google Meet, adesso si passa a Google Foto e YouTube. Le due piattaforme stanno per ricevere degli aggiornamenti tramite i quali gli utenti avranno la possibilità di gestire le funzionalità già proposte in modo ancora più semplice e interessante.

Su Google Foto arriveranno infatti due nuove filtri: Nitidezza e Riduzione rumore. Le due funzionalità permetteranno di modificare le proprie immagini e ottenere dei risultati originali attraverso l’applicazione più o meno intensa dei filtri in questione, i quali potranno essere gestiti tramite una scala di misura che va da 1 a 100. L’aggiornamento è già disponibile nel nostro Paese ma soltanto sui dispositivi Android.

Per quanto riguarda YouTube la novità a cui si fa riferimento ha come obiettivo quello di rendere alcune impostazioni tecniche alla portata di tutti. La piattaforma ha sempre dato l’opportunità di gestire la risoluzione dei video visualizzati tramite l’apposita voce presente nella barra, ma le indicazioni fornite per la selezione delle varie opzioni sembrano far riferimento a tecnicismi che potrebbero non essere comprensibili per gli utenti meno esperti. YouTube, quindi, sposterà tali indicazioni nella sezione delle Impostazioni riservate a funzionalità avanzate e al suo posto introdurrà delle nuove definizioni attraverso le quali tutti avranno modo di adottare la risoluzione che ritengono più adeguata alla riproduzione del video che desiderano visualizzare.