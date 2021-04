Il volantino Comet rilancia direttamente la sfida alle concorrenti della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale che vuole batterle sul tempo, riuscendo a scontare innumerevoli prodotti di tecnologia.

Gli utenti che vorranno avvicinarsi agli ottimi sconti discussi nell’articolo, potranno recarsi nei punti vendita fisici, oppure affidarsi direttamente all’e-commerce aziendale. In questo caso è stata prevista la spedizione gratuita presso il domicilio su ogni ordine del valore superiore ai 49 euro; in aggiunta, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno anche scegliere di richiedere la rateizzazione a Tasso Zero, con pagamento in 10 o 20 mensilità.

Comet: occasioni davvero interessanti

I prezzi racchiusi all’interno del volantino Comet sono ad ogni modo molto interessanti e vari tra di loro, a partire da tutti i top di gamma del periodo corrente, i prodotti maggiormente richiesti dalla popolazione, quali possono essere Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o anche Oppo Find X3 Pro.

Nel momento in cui tuttavia si sceglierà di spendere meno di 529 euro, sarà possibile risparmiare e raggiungere importanti occasioni, come ad esempio Xiaomi Mi 10T/Pro, Xiaomi Redmi 9C, LG K52/51S, Vivo Y20s/Y70, Wiko Y81, Wiko View 4 o similli.

Tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nello stesso negozio d’acquisto. In parallelo ricordiamo essere distribuiti in versione no brand, quindi gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dai produttori degli smartphone.