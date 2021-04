Lo Sconto IVA di Euronics “miete” vittime su tutto il territorio nazionale, e porta con sé sconti veramente grandiosi, tramite i quali gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di un risparmio praticamente senza precedenti.

La via più breve per accedere agli ottimi sconti consiste nel recarsi personalmente, e fisicamente, presso i negozi sparsi per il territorio nazionale; in parallelo, nel caso in cui non vi vogliate spostare dal divano di casa, potrete anche godere delle riduzioni direttamente tramite l’e-commerce, ma dovrete mettere in conto un’eventuale spesa per la consegna presso il domicilio. Come al solito è disponibile il Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi, e pagamento in 10 o 20 mensilità, ma a partire dai 199 euro.

Euronics: tantissime offerte per tutti i gusti

Il meccanismo che regola il volantino dell’azienda non abbandona quanto visto ed apprezzato in passato da Trony, ciò sta a significare sarà possibile acquistare praticamente ciò che si vuole, basterà aggiungere al carrello i vari prodotti, ed in cambio si godrà di uno sconto pari al 18,04% del prezzo originario di listino. La riduzione, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, sarà applicata nello stesso istante, ciò sta a significare che non verrà consegnato un coupon da spendere in un secondo momento.

Solamente su alcuni modelli, inoltre, è previsto il cosiddetto Doppio Sconto IVA, quindi una riduzione effettiva del 36,08%, sempre rispetto al prezzo originario di listino.