WindTre: offerte con 50 GB per chi effettua il trasferimento del numero

Passa a WindTre effettuando il trasferimento del numero per richiedere una delle offerte GO 50 a meno di 6,99 euro al mese e ricevere minuti, SMS e un'ottima quantità di Giga per la navigazione.