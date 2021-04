Lucifer: la data è ufficiale, nell'attesa arrivano le prime anticipazioni

Se non fosse arrivato il virus, a quest’ora saremmo riusciti a vedere molte serie tv tra cui la seconda parte della quinta stagione di Lucifer. Purtroppo però così non è stato e ad oggi siamo ancora in lotta con il più temuto dei nemici: il coronavirus. È anche causa sua se molte opere prodotte da Netflix (e non solo) sono state interrotte bruscamente. Finalmente però arrivano buone notizie sullo show e tante altre anticipazioni!

Lucifer: buone notizie dall’America, arriva la seconda parte della season 5

Lucifer 5B arriverà su Netflix il 28 maggio, ciò vale a dire che manca circa un mese. Mentre aspettiamo che questi giorni passino in fretta, vi iniziamo già ad anticipare alcune informazioni fondamentali sulla nuova stagione.

L’autore della serie tv, durante un’intervista, si lascia sfuggire un dettaglio: Lucifer se la vedrà con Dio, in un confronto piuttosto acceso. Egli ha detto: “Diciamo solo che Lucifer e il papà discuteranno molto di dove sono stati, questo è il genere di cose di cui parleranno. È stato davvero un piacere giocare su questo aspetto e, come vedrete nel trailer, Dennis Haysbert (l’interprete di Dio, ndr.) non si tira certo indietro nei momenti emozionanti, che siano drammatici o umoristici”.

Ma non solo. Sembra che anche il co-showrunner Joe Henderson abbia dato delle informazioni preziose parlando della sua puntata preferita, nonché la 5×09: “La cena di famiglia. E quando vedrete cos’è la cena di famiglia, penso che capirete perché lo vedo come qualcosa di personale e perché è stato un piacere girarlo. Ho già anticipato che nella puntata ci sarà una scena di 11 minuti con sole persone che parlano. Ho scritto praticamente un’opera teatrale ed è stato molto divertente poterlo fare. E soprattutto, con un cast come questo, la cosa più interessante che puoi fare è far parlare gli attori, cosa che per loro non è affatto facile.”

Ora che sapete di più rispetto all’uscita di Lucifer, stringete i denti perché manca pochissimo!