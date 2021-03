Una delle serie certamente più apprezzata di tutto il palinsesto Netflix è senza ombra di dubbio Lucifer, il contenuto dedicato al diavolo impersonato da Tom Ellis ha conquistato il pubblico grazie ad una trama tutto sommato ben costruita, ricca di capovolgimenti e colpi di scena e retta dalla storia di amore impossibile con la detective Chloe.

La quinta stagione ha esordito con i primi otto episodi lo scorso 21 Agosto, lasciando tutti con il fiato sospeso proprio sul momento clou che vede i tre fratelli arrivare all’apice del loro scontro ma prontamente interrotti da Dio in persona, che decide dunque di scendere sulla Terra e intervenire personalmente prima che la faida famigliare assumesse dimensioni troppo esagerate.

Su questo contesto si è conclusa la prima metà rilasciata da parte di Netflix dei 16 episodi che compongono l’intera season, cosa che ovviamente altro non ha fatto se non fomentare l’hype intorno all’arrivo dei nuovi episodi.

Cosa c’è da aspettarsi

Al momento una data precisa in cui uscirà la seconda metà degli episodi non è possibile stabilirla, purtroppo la produzione ha subito forti rallentamenti a causa dell’emergenza Coronavirus che ha pesantemente zavorrato i lavori e le riprese, cosa che non ha permesso di terminare le riprese per il periodo previsto, al momento l’unica cosa che ci è data sapere sono i titoli dei prossimi episodi: