Le Jabra Elite 45H non sono perfette ma sono da prendere seriamente in considerazione se cercate delle cuffie on-ear con una incredibile durata della batteria, buona qualità audio ed avete un budget inferiore alle 100 Euro.

Design e materiali

Sono veramente leggere e compatte (186 x 157 x 60.5mm 160g), ma sono stati scelti dei materiali plastici che danno una impressione un poco cheap per quanto riguarda i padiglioni, disponibili in tre colorazioni differenti (blu, nera e beige). 186 x 157 x 60.5mm 160g

L’archetto di metallo è invece molto ben realizzato, satinato, e permette di regolare le cuffie tramite scorrimento, forse si poteva imbottire leggermente di più.

I padiglioni, che inglobano driver da 40 mm, non coprono completamente l’orecchio isolandoci dal rumore esterno, sono un pochetto old-style, ma potrebbero piacere a chi non ama isolarsi completamente dai rumori esterni.

Sul padiglione destro sono presenti tre tasti nella parte posteriore: due pulsanti per regolare il volume o cambiare tracce musicali ed il tasto in mezzo per mettere in pausa o rispondere alle chiamate.

Nella parte anteriore all’archetto, è presente il tasto dedicato all’assistente vocale (supporta anche Siri e Alexa). Peccato che non siano ben differenziati tra loro nella texture,richiedono un poco di apprendimento. Sotto troviamo lo switch on/off, il LED di stato e la USB Type-C.

Il padiglione sinistro è completamente privo di pulsanti, persino il doppio microfono è sul destro, si poteva sfruttare meglio lo spazio.In confezione è presente solamente il cavo di ricarica, non è possibile collegare un Jack da 3.5mm.

Sono comode da tenere in testa, non tendono a premere troppo sulle orecchia, purtroppo non si possono piegare in alcun modo ma almeno i padiglioni si posso ruotare per tenerle al collo senza interferire nei movimenti.

Sono certificate IP54 e hanno connettività bluetooth 5.0, niente codec AptX.

Utilizzo, ascolto e chiamate

Semplicissime da accoppiare, scaricate assolutamente l’applicazione Jabra Sound+: purtroppo di default hanno attiva la funzione Sidetone che ci farà sentire la nostra voce nelle orecchie mentre telefoniamo o richiamiamo l’assistente vocale, una funzionalità di cui non ho capito l’utilità.

Dall’applicazione è poi possibile selezionare personalizzare i pulsanti, selezionare 6 diversi profili audio (neutro, parlato, bassi, acuti, semplice, energica) che modificano la curva delle frequenze riprodotte e tramite la funzione MySound possiamo testare le frequenze meglio percepite dai nostri timpani per regolare le cuffie di conseguenza.

L’audio è davvero molto potente, cosa che aiuta a compensare l’assenza di un sistema attivo di cancellazione del rumore e lo scarso isolamento offerto dai padiglioni.

Per questa fascia di prezzo, la qualità in ascolto musicale è davvero buona, ci sono abbastanza bassi per ascoltare hip hop e le tonalità medio/alte non sono sacrificate.

In riproduzione di contenuti video è presente un po’ di ritardo audio, in chiamata invece i microfoni rivelano una qualità superiore alla media e ci consentiranno di effettuare ottime chiamate con una buona riduzione dei rumori di fondo.

La batteria ha una durata semplicemente incredibile, non si scaricano mai e le 50 ore di autonomia pubblicizzate sono assolutamente verosimili, con la ricarica rapida in 15 minuti possiamo ottenere 10 ore di autonomia.

I due anni di garanzia coprono anche danni da acqua e polvere.

Conclusioni

Le Jabra Elite 45H sono ottime cuffie per chi non ha pretese da audiofilo, per chi è alla ricerca di qualcosa di leggero ed economico con una batteria pressapoco infinita. Nonostante abbiano qualche difetto, sono tra le migliori in circolazione sotto il limite delle 100 euro.