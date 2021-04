DAZN: tutte le partite a 9,99 euro anche questo mese, ecco il calendario settimanale

Il grande caos generato in questi giorni potrebbe aprire nuovi scenari a breve. Sono tanti infatti i colossi che si occupano di trasmettere i contenuti a pagamento in merito al mondo del calcio, il quale starebbe subendo una profonda metamorfosi.

L’annuncio della Super Lega potrebbe far saltare il banco, soprattutto dopo l’assegnazione dei diritti TV per la prossima stagione calcistica. DAZN, che è riuscita a portare a casa per i prossimi tre anni il pacchetto completo del campionato di Serie A, potrebbe dunque ritrovarsi a lottare per i diritti televisivi di questa nuova competizione. Nel frattempo però gli utenti vogliono conoscere quali saranno le partite di questa settimana, quelle in esclusiva sulle reti DAZN. Ricordiamo che basta il semplice abbonamento da 9,99 € al mese per usufruire di tutti i servizi offerti dal licenziatario.

DAZN: tutte le partite in esclusiva della settimana con orari e date