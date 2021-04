DAZN: ecco l'elenco delle partite di oggi e un mese di abbonamento gratis, come averlo

Il calcio è diventato fondamentale per gli italiani ma del resto lo è da sempre. Quella che in Italia è una vera e propria cultura ad oggi viene trattata al meglio dai licenziatari che si occupano di offrire ai clienti abbonamenti pay TV provvisti di qualsiasi soluzione possibile.

Tra i migliori ci sono di certo SKY e DAZN, colossi veri e propri della TV a pagamento che da qualche tempo fanno corsa da soli. Non ci sono infatti insidie esterne che possono spodestare il dominio di queste due aziende, le quali durante l’ultima corsa ai diritti TV se le sono suonate di santa ragione. DAZN ha riportato una vittoria schiacciante grazie all’offerta che gli consentirà di avere per la prossima stagione l’intero pacchetto Serie A TIM in esclusiva. Nel frattempo però gli utenti vogliono avere ben chiaro il quadro delle partite del fine settimana.

Oggi è domenica e dunque il culmine dell’intera giornata calcistica, la quale prevede ancora tanti eventi esclusivi di DAZN. In basso potete trovare infatti la lista con le partite restanti che ricordiamo essere disponibili nell’abbonamento da 9,99 € al mese. Ricordiamo infatti che questo sarà il prezzo finale per tutti coloro che sceglieranno di abbonarsi. Non sono previste pertanto rimodulazione future o almeno fino all’inizio della prossima stagione.

DAZN: queste sono le partite che chiudono la settimana calcistica, ecco la lista